به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی خوزستان گفت:در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان با کار اطلاعاتی یک انبار نگهداری برنج را در شهرستان آبادان شناسایی کردند.

ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی و رعایت حقوق شهروندی از محل مزبور بازدید کردند و دو هزار تن برنج هندی و پاکستانی در کیسه‌های پنجاه کیلویی انبار شده، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان ارزش این برنج ها را ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال عنوان کرد و افزود: در اين ارتباط يک متهم پس از تشکيل پرونده قضائی به تعزيرات حکومتی شهرستان آبادان معرفی شد.