برخورد شدید یک دستگاه نیسان با پژو در محور بابل – بهنمیر، جان سه نفر را گرفت و پنج نفر دیگر را راهی بیمارستان کرد.

برخورد دو خودرو در جاده بابل به بهنمیر؛ ۳ کشته و ۵ مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ برخورد شدید یک دستگاه نیسان با خودروی پژو در محور بابل – بهنمیر، منجر به جان‌باختن سه نفر و مصدومیت پنج نفر دیگر شد.

روابط‌عمومی اورژانس بابل اعلام کرد: شامگاه چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۰۳، این حادثه در جاده بابل به بهنمیر و پس از پمپ‌بنزین ولی‌الهی رخ داد.

پس از دریافت گزارش مردمی، مرکز ارتباطات اورژانس بابل بلافاصله تکنسین‌های پایگاه‌های بیشه‌سر، بهنمیر، کمربندی امیرکلا و کیامهر را به محل حادثه اعزام کرد و نیرو‌های امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحنه حاضر شدند.

در این سانحه، سه مرد حدوداً ۴۰، ۴۵ و ۶۹ ساله به علت شدت جراحات و خونریزی، فاقد علائم حیاتی بودند و با وجود تلاش‌های تیم‌های اورژانس و کادر درمان بیمارستان شهید بهشتی، عملیات احیا بی‌نتیجه ماند.

همچنین پنج مرد ۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵ و ۳۵ ساله دچار آسیب‌های شدید از جمله مولتی‌تروما و هدتروما شدند که حال عمومی کودک پنج‌ساله وخیم گزارش شده است.

مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط تکنسین‌های اورژانس، به بیمارستان‌های شهید بهشتی و شهید یحیی‌نژاد بابل منتقل شدند.