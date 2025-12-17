به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد در سطح ملی اظهار کرد: نخستین دوسالانه ملی نقاشی جوان البرز، بر اساس فراخوان منتشرشده، ویژه هنرمندان ۱۶ تا ۴۴ سال از سراسر کشور است و تلاش دارد با نگاه جدی به نسل جوان، زمینه کشف استعداد‌های نو و تقویت جریان نقاشی معاصر ایران را فراهم کند.

ابراهیم شریفی افزود: این دوسالانه، علاوه بر رقابت هنری، بستری برای دیده‌شدن، گفت‌و‌گو و تبادل تجربه میان هنرمندان جوان است و می‌تواند نقش مؤثری در آینده هنر‌های تجسمی کشور ایفا کند. انتخاب استان البرز به‌عنوان میزبان، با هدف تثبیت جایگاه این استان در برگزاری رویداد‌های ملی هنر‌های تجسمی انجام شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به میزان استقبال هنرمندان جوان از این رویداد گفت: در این دوره از دوسالانه، هنرمندان جوان از ۲۲ استان و ۳۳ شهرستان کشور مشارکت داشته‌اند که ۸۶ درصد شرکت‌کنندگان را بانوان و ۱۴ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند؛ آماری که نشان‌دهنده حضور پررنگ و اثرگذار زنان جوان در عرصه نقاشی کشور است.

شریفی با تأکید بر رویکرد حمایتی و حرفه‌ای این رویداد تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه آثار منتخب، داوری تخصصی و همچنین تدوین و انتشار کتاب جشنواره از جمله برنامه‌هایی است که بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری در دستور کار قرار دارد تا دستاورد‌های این دوسالانه به شکل ماندگار ثبت و مستند شود.

وی ادامه داد: کتاب جشنواره، افزون بر معرفی هنرمندان و آثار برگزیده، مرجع مناسبی برای پژوهشگران، هنرجویان و علاقه‌مندان حوزه نقاشی خواهد بود و می‌تواند به ارتقای سطح کیفی دوره‌های آتی دوسالانه کمک کند.

بر اساس تصمیم شورای سیاست‌گذاری، نمایشگاه آثار منتخب نخستین دوسالانه ملی نقاشی جوان از ۱۲ دی‌ماه در استان البرز برگزار و آیین اختتامیه این رویداد ۲۳ دی‌ماه، برگزار خواهد شد.