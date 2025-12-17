

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عصر روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه اختتامیه ششمین جشنواره فیلم بسیج با معرفی و تجلیل از برگزیدگان در سالن سوره حوزه هنری با حضور هنرمندان مطرح و داوران به کار خود پایان داد.

برگزیدگان فیلم داستانی کوتاه:

رتبه اول: فیلم کوتاه «تاصبح» از قم کارگردان الهام هادی نژاد

رتبه دوم: فیلم کوتاه «پای پروانه» از خراسان رضوی کارگردان روح الله جلالی طلب

رتبه سوم: فیلم کوتاه «پرچم از کردستان» کارگردان جلال ویسی و فیلم ۲ کیلو ۲۰۰ از اردبیل کارگردان مجید علیزاده

لوح تقدیر برای فیلم کوتاه «آزاده از قزوین» به کارگردانی میثم باجلان و فیلم کوتاه «چاکو» از خوزستان به کارگردانی مجید عیدان

برگزیدگان فیلمنامه نویسی:

رتبه اول: فیلمنامه «رها» از کهگیلویه و بویر احمد به نویسندگی مینا جمشیدی

رتبه دوم: فیلمنامه «راهی که باید رفت» از خراسان شمالی نویسنده حمید قائمی ممتد و فیلمنامه آخرین پیکان از خراسان رضوی نویسنده ایمان داوری

رتبه سوم: فیلمنامه «پیرزن و سرباز» از یزد به نویسندگی الهه پیرحسینی

دیپلم افتخار: «موذن اذان بده» از خراسان جنوبی به نویسندگی فرامرز مهدوی و فیلمنامه «وقتی که مرد شدم» خراسان رضوی نویسنده محسن جهانی

جایزه ویژه تندیس و دیپلم افتخار به استان کهگیلویه و بویر احمد به مسئول سازمان بسیج استان

برگزیدگان پویانمایی:

رتبه اول: انیمیشن «کاسه برنجی» استان اردبیل کارگردان حسین حبیبی

رتبه دوم: انیمیشن «رویای کاغذی» خراسان شمالی کارگردان مهلا اسدی و انیمیشن «ماه» استان همدان کارگردان فاطمه خدیور

رتبه سوم: انیمیشن «نیلبک» از لرستان کارگردان نسیم عینی

برگزیدگان نماهنگ:

رتبه اول: نماهنگ «انتظاری‌ها» از یزد کارگردان مهدی حافظیه

رتبه دوم: نماهنگ «سننتصر» از خوزستان کارگردان امید مدحج

رتبه سوم: نماهنگ «بنگ غیرت» از کهکیلویه و بویر احمد کارگردان ایمان هاشمی