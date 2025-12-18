نمایندگان منتخب خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی بر تسریع طرح‌های نیمه تمام به ویژه راه آهن در سفر رئیس جمهور به استان تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، نمایندگان منتخب استان در برنامه زنده رادیویی و تلویزیونی منتخب شما و صحن علنی از شبکه خاوران همچنین با توجه به سفر رئیس جمهور به این استان به تفیذ اختیار استاندار به ویژه در حوزه معادن، تقویت و افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی تاکید کردند.

همچنین رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی افزود: نیروگاه زغال سنگ سوز طبس، قطار طبس به مشهد (حرم به حرم)، و تصویب کانون اختصاصی جامع معادن زغال سنگ در صحن مجلس، افتتاح سالن ورزشی تلخاب در دهه فجر، بهره برداری قنات بلده فردوس، فاضلاب فردوس و ثبت جهانی اصفهک از جمله طرح‌های اجرا شده و در حال اجرا در این حوزه انتخابیه است.

نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز از دوبانده شدن راه بیرجند_قاین تا دو ماه دیگر خبر داد و به مرز یزدان اشاره کرد و گفت: مرز یزدان جزو موفق‌ترین مرز‌ها برای انجام قانون کوله بری است.

اسحاقی همچنین از بهره برداری بیمارستان ۶۴ تختخوابی زیرکوه که جزو مصوبات ریاست جمهوری است خبر داد.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در حوزه معادن طلا علی رغم مشکلات در زیر ساخت، دومین رتبه کشور را داریم.

هاشمی افزود: عمق اکتشافات در ابتدای سال ۱۴۰۳ کمتر از ۹۰ متر بوده و امروز به ۲۰۰ متر رسیده که اگر عمق اکتشافات به هزار متر برسد به رتبه یک خاورمیانه دست پیدا می‌کنیم.

وی گفت: برای این موضوع مهم گرچه موانع وجود دارد، اما با همراهی استاندار و مجمع نمایندگان استان برای تحقق این موضوع تلاش می‌کنیم.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان وسربیشه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه ۲ شهرستان نهبندان و سربیشه جزو شهرستان‌های مرزی محسوب می‌شوند گفت: قانون ساماندهی تجارت مرزی یکی از بهترین قوانین بود که در مجلس به تصویب رسید.

نخعی افزود: تمام مرزنشینان شعاع ۵۰ کیلومتر ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کنند.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی از رسمی شدن مرز دو‌کوهانه خبر داد و گفت: وزارت کشور تلاش می‌کند تا یزدان و گلورده نیز همانند ماهیرود فعالیت داشته باشد.

نخعی همچنین به طرح‌های در حال انجام پست برق منطقه شاهکوه، پست ۴۰۰ کیلو ولت نهبندان، رینگ شدن خطوط شرق کشور با خط لوله نهبندان و سربیشه، احداث نیروگاه‌های بادی اشاره کرد.

همچنین در این برنامه از عوامل صدا وسیمای شبکه خاوران در خصوص رویداد ملی ایران جان قدردانی شد.