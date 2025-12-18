پخش زنده
پلیس راهور کیش با اشاره به بارندگیها به رانندگان توصیه کرد با توجه به شرایط جوی نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بیشتر دقت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ مهدی توانگر افزود: براساس اعلام هواشناسی تا اوایل شنبه ۲۹ آذر وضعیت نامساعد جوی در کیش ادامه خواهد داشت.
او افزود: رانندگان قبل از خروج از توقفگاه منزل نسبت به بررسی صحت عملکرد برف پاک کن و شیشه شوی خودرو اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور کیش، گفت: رانندگان با هدف پیشگیری از تصادف، در زمان بارش باران فاصله طولی را نسبت به خودروی مقابل رعایت کنند.
سرهنگ توانگر گفت: در روزهای سرد بعد از بارش باران سامانه گرم کن خودرو را فعال کنند تا از مه گرفتگی شیشه جلو و جلوگیری از بروز تصادف جلوگیری کنند.
او افزود: از گاز دادنهای بی مورد و ترمزهای ناگهانی در هنگام بارش باران خودداری کنند.