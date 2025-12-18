با حضور فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی و جهادی ارتش️ کلنگ ۲۰ پروژه عمرانی، آموزشی و روستایی با اعتبار بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در میانه بر زمین‌زده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمدرضا مشایخی در مراسم کلنگ‌زنی طرح‌های محرومیت‌زدایی در شهرستان میانه ضمن قدردانی از فعالیت‌های جهادی ارتش در زمینه محرومیت‌زدایی اظهار داشت:ارتش در کنار حفظ امنیت کشور در حوزه‌های جهادی نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

️وی به وسعت شهرستان و گستردگی ارائه خدمات به مردم اشاره کرد و افزود: برای پیشبرد فعالیت‌های جهادی قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در شهرستان، همکاری بین‌بخشی سازمان‌ها و وحدت و همدلی تمامی مسئولان شهرستان و استان باعث تسریع انجام پروژه‌ها خواهد شد.

فرماندار میانه از آغاز اجرای ۲۰ پروژه با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان توسط قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در این شهرستان خبر داد و گفت: از جمله این پروژه‌ها احداث دو مجتمع آبرسانی شیخدرآباد و آقکند با پوشش ۲۰ روستا، احداث مدارس شهدای ارتش روستا‌های شیخدرآباد و دریندرق، تکمیل سالن شهدای ارتش شیخدرآباد و پایگاه اورژانس میانه-میاندوآب است.



وی ادامه داد: پایگاه آتش نشانی روستا‌های طوق و آرموداق و تکمیل پایگاه دادلو، اجرای طرح‌های جهاد کشاورزی از جمله احداث استخر کشاورزی پلیمری برانقار، لایروبی و احیای قنات روستا‌های النجارق و چولاقلو و لوله‌گذاری و احداث کانال آبیاری عمومی حصار میدان داغی، چرور و چنار از دیگر پروژه‌های مربوطه است.

مشایخی با اشاره به پروژه‌های منابع طبیعی احداثی بیان داشت:اجرای طرح آبخیزداری حوزه آبخیز ایشلق چای از جمله روستا‌های دیشاب، بالسین و قشلاق موسی بیگلو در این راستا بوده است.

وی ادامه داد: پروژه‌های راه از جمله بهسازی و آسفالت محور یونیک-گنجگاه به‌طول پنج کیلومتر، بهسازی و روکش آسفالت ۳۰ کیلومتر راه روستایی، احداث راه روستایی مندجین، برزق، حلاج علیا و سفلی، کلیان، شیخلر، قاضی کندی، ماوی، گل تپه خیرآباد، قورجاق، پاوارس، نقلان و گاولیق اجرا شد.