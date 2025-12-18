حذف فاکتورهای کاغذی از ابتدای دی ماه
مدیر کل امور مالیاتی آذربایجانشرقی گفت:از ابتدای دیماه سال ۱۴۰۴ تنها صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مودیان مشمول برخورداری از اعتبار مالیاتی خرید خواهند بود و صورتحسابهای کاغذی از این تاریخ فاقد هرگونه اعتبار مالیاتی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،عیسی اورجزاده در گفتگو با خبرنگاران در اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی با اشاره به الزامات قانونی طرح حذف فاکتورهای کاغذی اظهار داشت: بر اساس مقررات قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، امکان بهرهمندی از اعتبار مالیاتی خرید برای مودیان مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در صورتی فراهم است که فروشنده اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مؤدیان کرده باشد.
وی افزود: تمام مودیانی که حجم فروش سالانه آنها از سقف قانونی تعیینشده معادل ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فراتر میرود مکلف هستند نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مؤدیان اقدام کنند و عدم رعایت این تکلیف، علاوه بر محرومیت خریداران از اعتبار مالیاتی خرید میتواند منجر به اعمال جرایم و تبعات قانونی برای فروشندگان شود.
مدیر کل امور مالیاتی آذربایجانشرقی اجرای این سیاست را گامی موثر در راستای شفافسازی حداکثری مبادلات اقتصادی دانست و تصریح کرد: ثبت و افشای دقیق اطلاعات مالی معاملات، بهویژه در فرآیند اعتبار مالیاتی خرید، نقش مهمی در ردیابی زنجیره معاملات، مقابله با فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی ایفا میکند.
اورجزاده با اشاره به آمادگی کامل زیرساختهای فنی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور تمام بسترهای لازم برای صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی را فراهم کرده و آموزشها و راهنماییهای مورد نیاز نیز از طریق واحدهای ذیربط در اختیار مؤدیان قرار گرفته است.