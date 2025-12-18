به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،عیسی اورج‌زاده در گفتگو با خبرنگاران در اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی با اشاره به الزامات قانونی طرح حذف فاکتور‌های کاغذی اظهار داشت: بر اساس مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، امکان بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی خرید برای مودیان مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در صورتی فراهم است که فروشنده اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مؤدیان کرده باشد.

وی افزود: تمام مودیانی که حجم فروش سالانه آنها از سقف قانونی تعیین‌شده معادل ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فراتر می‌رود مکلف هستند نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مؤدیان اقدام کنند و عدم رعایت این تکلیف، علاوه بر محرومیت خریداران از اعتبار مالیاتی خرید می‌تواند منجر به اعمال جرایم و تبعات قانونی برای فروشندگان شود.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی اجرای این سیاست را گامی موثر در راستای شفاف‌سازی حداکثری مبادلات اقتصادی دانست و تصریح کرد: ثبت و افشای دقیق اطلاعات مالی معاملات، به‌ویژه در فرآیند اعتبار مالیاتی خرید، نقش مهمی در ردیابی زنجیره معاملات، مقابله با فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی ایفا می‌کند.

اورج‌زاده با اشاره به آمادگی کامل زیرساخت‌های فنی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور تمام بستر‌های لازم برای صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی را فراهم کرده و آموزش‌ها و راهنمایی‌های مورد نیاز نیز از طریق واحد‌های ذی‌ربط در اختیار مؤدیان قرار گرفته است.