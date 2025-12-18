امروز: -
آیین تجلیل از افتخار آفرینان علمی ایران اسلامی

آئین تجلیل از افتخار آفرینان علمی ایران اسلامی، شامگاه چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد.
عکاس :الهام رضایی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ - ۰۷:۰۱
مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی

