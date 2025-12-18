مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۲ مصدوم حادثه برخورد سواری پژو با خودروی راهداری در محور شلمزار به شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه برخورد خودروی سواری پژو با خودروی راهداری در محور شلمزار به شهرکرد (گردنه شلمزار) دریافت شد.

وی افزود:بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهداء طاقانک برای پشتیبانی از نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

طاهری گفت: نیرو‌های امدادی پس از حضور در صحنه، نسبت به ارزیابی و تثبیت صحنه حادثه اقدام کرده و اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند. در این حادثه ۲ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس برای انتقال به مراکز درمانی تحویل داده شدند.