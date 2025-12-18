پخش زنده
مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵، فردا جمعه ۲۸ آذر به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: داوطلبان تا پایان فردا میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org ثبت نام کنند.
بر اساس اعلام این سازمان، تاکنون بیش از ۴۲۵ هزار نفر برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵ نام نویسی کردهاند. دفترچه راهنمای شرکت در آزمون نیز در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش در دسترس است. متقاضیانی که تاکنون در این آزمون ثبتنام کرده و کد رهگیری دریافت کردهاند، درصورت لزوم، میتوانند برای ویرایش اطلاعات ثبتنامی خود اقدام کنند.
آزمون کارشناسی ارشد، اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.