به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان هواشناسی اعلام کرد: به علت تشدید سامانه بارشی در استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان هشدار سطح قرمز برای این استان‌ها صادر شده است. احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در این ۴ استان وجود دارد.

به علت بارش برف، در این استان ها احتمال اختلال در تردد ناوگان حمل و نقل، لغزندگی جاده ها و انسداد گردنه های برف گیر و راه های روستایی در مناطق سردسیر، وجود دارد. توصیه شده مردم در این مناطق از سفرهای غیر ضروری خودداری و خودروهای خود را به وسایل زمستانی مجهز کنند. همچنین از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه ها خودداری کنند.

همچنین برای استان‌های چهارمحال‌و‌بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب و شرق خوزستان، اصفهان، یزد، شرق لرستان، جنوب مرکزی و جنوب قم، هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

در سایر مناطق کشور و در جنوب و بخش‌هایی از جنوب شرق، مرکز، جنوب غرب دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی رگبار و رعدوبرق در مناطق کوهستانی و سردسیر برف و در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر شمال شرق و دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، بارش پراکنده برف و باران پیش‌بینی می‌شود.