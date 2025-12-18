امروز: -
اختتامیه نوزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم

اختتامیه نوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت و چهارمین جشنواره فرهنگی هنری رسانه ملی با حضور پیمان جبلی رئیس رسانه ملی برگزار شد.
عکاس :زهرا سادات راد
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ - ۰۷:۳۷
برچسب ها: قرآنی ، فرهنگ عترت
