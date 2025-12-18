پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۷ آذر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای چین
شینهوا
- آغاز عملیات گمرکی ویژه در سراسر جزیره هاینان
- چین مونتاژ هشتصدمین ایرباس مدل A۳۲۰ را تمام کرد
- فرستاده ویژه چین برای میانجیگری به کامبوج و تایلند سفر میکند
- چین حاکمیت خود بر جزایر شیانبین جیائو را یادآوری و اتهامات دروغین فیلیپین را محکوم کرد
- سخنگوی وزارت خارجه چین: نیروهای راست گرای ژاپنی مرتکب روایتهای ساختگی هستند
- ترامپ دامنه ممنوعیت ورود به آمریکا را گسترش داد
- وزیر خارجه ایران: اگر امریکا به ایران حمله کند، باید انتظار حمله به پایگاه هایش در منطقه را داشته باشد
- توافق ایران و روسیه برای اجرای مسیر حمل و نقل بین المللی
گلوبال تایمز
- سفارت چین در کانادا؛ بیانیه G۷ و اتحادیه اروپا را در مورد پرونده جیمی لای محکوم کرد
- هاینان در آستانه یک نقطه عطف تاریخی در گشایش چین؛ آغاز رسمی عملیات گمرکی سراسری جزیره
- یک ماده معدنی جدید به نام Jinxiuite در جنوب چین کشف شد
- ناو هواپیمابر فوژیان چین از تنگه تایوان عبور میکند
- وزیر خارجه چین با همتای ونزوئلا تلفنی گفتوگو کرد
- رسانه آمریکایی: نمایندگان آمریکا و روسیه آخر این هفته در میامی دیدار خواهند کرد
سی جی تی ان
- کارشناسان بینالمللی: آغاز عملیات گمرکی ویژه در سراسر هاینان نشاندهنده عزم راسخ چین برای تداوم گشایش است
- ایرباس هشتصدمین A۳۲۰ مونتاژشده در تیانجین را تحویل داد
- بندر شمال چین عبور بیش از ۵ میلیون تن بار قطارهای چین-اروپا را ثبت کرد
- چین واردات گوشت خوک از اتحادیه اروپا را مشمول عوارض ضد دامپینگ کرد
- مادورو: سازمان ملل باید در برابر اظهارات تهدیدآمیز آمریکا بایستد
- سنای آمریکا قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۲۶ را تصویب کرد
- آمریکا شرکتهای اتحادیه اروپایی فعال در این کشور را به اقدام متقابل تهدید کرد
- نرخ عوارض ۱۰ آزادراه ایران از ۴۵ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت
چاینا دیلی
- چین، اقدامات خود را برای تحریک مصرف داخلی افزایش میدهد
- حمایت دولت مرکزی از دولتهای محلی در سیاست املاک و مستغلات
- ممنوعیت رسانههای اجتماعی استرالیا برای کودکان
- جزیره هاینان چین، دروازهای به بازارهای جهانی خواهد شد
- نگرانی از افزایش هزینههای دفاعی ژاپن
- نماینده چین در سازمان ملل از تاکایچی خواست تا اظهارات اشتباه خود را پس بگیرد
روزنامه مردم
- چین عملیات ویژه گمرکی در سراسر جزیره هاینان را آغاز کرد. هاینان منطقه آزاد تجاری جدید چین میشود
- ورود گردشگران به هاربین و آغاز جشنوارههای یخ و برف
- تحقیقات دانشمندان چینی در میان ۱۰ پیشرفت برتر جهان در علم فیزیک در سال ۲۰۲۵ قرار گرفت
- تعداد مصرف کنندگان دیجیتال در چین به ۹۵۸ میلیون نفر رسید
- سنای آمریکا بودجه ۹۰۱ میلیارد دلاری این کشور در حوزه دفاعی را برای سال مالی ۲۰۲۶ تصویب کرد
- دولت هند نماینده بنگلادش را به خاطر نگرانیهای امنیتی در داکا احضار کرد
- چین در سال جاری میلادی ۱۲.۱ میلیون شغل شهری جدید ایجاد کرده است
- بانک مرکزی چین آماده سازی مالی برای عملیات ویژه گمرکی در سراسر جزیره هاینان را تکمیل کرد
مهمترین عناوین روزنامه های مالزی
کانال اخبار آسیا
- فیلیپین: هیچ مدرکی از آموزش تروریستی عامل تیراندازی بوندی در سفر به این کشور وجود ندارد
- میانمار در پی پیگرد قضایی صدها نفر به اتهام «اخلال در روند انتخابات»
بانکوک پست
- بانکوک میزبان ۵۸ کشور در چارچوب تلاش جهانی جدید برای مقابله با کلاهبرداریها
تمپو اندونزی
- صلح سبز: تلاش پرابوو برای گسترش مزارع نخل روغنی در پاپوا میتواند به فاجعه زیستمحیطی بینجامد
مالایی میل
- نخستوزیر تاکایچی اعلام کرد با وجود تنشها، ژاپن همیشه برای گفتوگو با چین آماده است
- انور: تایلند و کامبوج موافقت کردهاند در نشست هفته آینده وزرای خارجه آسهآن در کوالالامپور شرکت کنند
نیپون
- سبک زندگی پرتنش کودکان ژاپنی بر سلامت آنها تأثیر گذاشته است
ویتنام پلاس
- توسعه بازارهای جدید برای تابآوری بلندمدت ویتنام حیاتی است
برناما
- انور ابراهیم نخست وزیر مالزی انتقادها به کشورش به خاطر کمکهای انسانی به غزه را محکوم کرد
استار مالزی
- رینگیت مالزی نزدیک به بالاترین سطح پنج ساله با نرخ ۴.۰۷ در برابر دلار آمریکا
- پادشاه مالزی در دیدار با کابینه جدید انورابراهیم توصیه کرد که مردم و حکمرانی خوب را در اولویت قرار دهند