به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۷ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا

- آغاز عملیات گمرکی ویژه در سراسر جزیره های‌نان

- چین مونتاژ هشتصدمین ایرباس مدل A۳۲۰ را تمام کرد

- فرستاده ویژه چین برای میانجیگری به کامبوج و تایلند سفر می‌کند

- چین حاکمیت خود بر جزایر شیانبین جیائو را یادآوری و اتهامات دروغین فیلیپین را محکوم کرد

- سخنگوی وزارت خارجه چین: نیرو‌های راست گرای ژاپنی مرتکب روایت‌های ساختگی هستند

- ترامپ دامنه ممنوعیت ورود به آمریکا را گسترش داد

- وزیر خارجه ایران: اگر امریکا به ایران حمله کند، باید انتظار حمله به پایگاه هایش در منطقه را داشته باشد

- توافق ایران و روسیه برای اجرای مسیر حمل و نقل بین المللی

گلوبال تایمز

- سفارت چین در کانادا؛ بیانیه G۷ و اتحادیه اروپا را در مورد پرونده جیمی لای محکوم کرد

- های‌نان در آستانه یک نقطه عطف تاریخی در گشایش چین؛ آغاز رسمی عملیات گمرکی سراسری جزیره

- یک ماده معدنی جدید به نام Jinxiuite در جنوب چین کشف شد

- ناو هواپیمابر فوژیان چین از تنگه تایوان عبور می‌کند

- وزیر خارجه چین با همتای ونزوئلا تلفنی گفت‌و‌گو کرد

- رسانه آمریکایی: نمایندگان آمریکا و روسیه آخر این هفته در میامی دیدار خواهند کرد

سی جی تی ان

- کارشناسان بین‌المللی: آغاز عملیات گمرکی ویژه در سراسر های‌نان نشان‌دهنده عزم راسخ چین برای تداوم گشایش است

- ایرباس هشتصدمین A۳۲۰ مونتاژشده در تیان‌جین را تحویل داد

- بندر شمال چین عبور بیش از ۵ میلیون تن بار قطار‌های چین-اروپا را ثبت کرد

- چین واردات گوشت خوک از اتحادیه اروپا را مشمول عوارض ضد دامپینگ کرد

- مادورو: سازمان ملل باید در برابر اظهارات تهدیدآمیز آمریکا بایستد

- سنای آمریکا قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۲۶ را تصویب کرد

- آمریکا شرکت‌های اتحادیه اروپایی فعال در این کشور را به اقدام متقابل تهدید کرد

- نرخ عوارض ۱۰ آزادراه ایران از ۴۵ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت

چاینا دیلی

- چین، اقدامات خود را برای تحریک مصرف داخلی افزایش می‌دهد

- حمایت دولت مرکزی از دولت‌های محلی در سیاست املاک و مستغلات

- ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی استرالیا برای کودکان

- جزیره های‌نان چین، دروازه‌ای به بازار‌های جهانی خواهد شد

- نگرانی از افزایش هزینه‌های دفاعی ژاپن

- نماینده چین در سازمان ملل از تاکایچی خواست تا اظهارات اشتباه خود را پس بگیرد

روزنامه مردم

- چین عملیات ویژه گمرکی در سراسر جزیره هاینان را آغاز کرد. های‌نان منطقه آزاد تجاری جدید چین می‌شود

- ورود گردشگران به هاربین و آغاز جشنواره‌های یخ و برف

- تحقیقات دانشمندان چینی در میان ۱۰ پیشرفت برتر جهان در علم فیزیک در سال ۲۰۲۵ قرار گرفت

- تعداد مصرف کنندگان دیجیتال در چین به ۹۵۸ میلیون نفر رسید

- سنای آمریکا بودجه ۹۰۱ میلیارد دلاری این کشور در حوزه دفاعی را برای سال مالی ۲۰۲۶ تصویب کرد

- دولت هند نماینده بنگلادش را به خاطر نگرانی‌های امنیتی در داکا احضار کرد

- چین در سال جاری میلادی ۱۲.۱ میلیون شغل شهری جدید ایجاد کرده است

- بانک مرکزی چین آماده سازی مالی برای عملیات ویژه گمرکی در سراسر جزیره های‌نان را تکمیل کرد

مهمترین عناوین روزنامه های مالزی

کانال اخبار آسیا

- فیلیپین: هیچ مدرکی از آموزش تروریستی عامل تیراندازی بوندی در سفر به این کشور وجود ندارد

- میانمار در پی پیگرد قضایی صد‌ها نفر به اتهام «اخلال در روند انتخابات»

بانکوک پست

- بانکوک میزبان ۵۸ کشور در چارچوب تلاش جهانی جدید برای مقابله با کلاهبرداری‌ها

تمپو اندونزی

- صلح سبز: تلاش پرابوو برای گسترش مزارع نخل روغنی در پاپوا می‌تواند به فاجعه زیست‌محیطی بینجامد

مالایی میل

- نخست‌وزیر تاکایچی اعلام کرد با وجود تنش‌ها، ژاپن همیشه برای گفت‌و‌گو با چین آماده است

- انور: تایلند و کامبوج موافقت کرده‌اند در نشست هفته آینده وزرای خارجه آسه‌آن در کوالالامپور شرکت کنند

نیپون

- سبک زندگی پرتنش کودکان ژاپنی بر سلامت آنها تأثیر گذاشته است

ویتنام پلاس

- توسعه بازار‌های جدید برای تاب‌آوری بلندمدت ویتنام حیاتی است

برناما

- انور ابراهیم نخست وزیر مالزی انتقاد‌ها به کشورش به خاطر کمک‌های انسانی به غزه را محکوم کرد

استار مالزی

- رینگیت مالزی نزدیک به بالاترین سطح پنج ساله با نرخ ۴.۰۷ در برابر دلار آمریکا

- پادشاه مالزی در دیدار با کابینه جدید انورابراهیم توصیه کرد که مردم و حکمرانی خوب را در اولویت قرار دهند