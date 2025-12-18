پخش زنده
وزیر امور خارجه روسیه از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست مانع از سوء استفاده غربیها از جایگاه او علیه ایران شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، سرگئی لاوروف در این باره گفت: «امیدواریم دبیرکل سازمان ملل که او نیز به این بازی کشیده میشود، به وضوح ببیند که به دام کشیده میشود و اجازه ندهد اعتبار و شهرتش به عنوان دبیرکل برای پیشبرد برنامههای خودخواهانه و غیرقانونی کشورهای غربی استفاده شود.»
لاوروف همچنین با اشاره به مذاکرات هستهای ایران گفت: اگر آژانس بینالمللی انرژی هستهای «به وظایف خود عمل کند» امکان دستیابی به توافق با ایران وجود دارد.
وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: آژانس هنوز موضع خود را در مورد این واقعیت که تأسیسات تحت نظارتش مورد حملات غیرقانونی آشکار قرار گرفتهاند، اعلام نکرده است.