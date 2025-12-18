کتابی برای پرورش نسل مسئولیت پذیر در عصر جنگ ترکیبی
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: کتاب «از ایرانمان دفاع میکنیم» کتابی است که در عصر جنگ ترکیبی مسئولیت پذیری را به نسل جدید آموزش میدهد.
علی لطیفی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
گفت: جنگ تحمیلی دوازده روزه اتفاق خیلی ویژهای بود. ما از نگاه تربیتی و آموزشی به این اتفاق به عنوان یک فرصت تربیتی ویژه نگاه کردیم و ذهنیت ما این بود، دانش آموزان حتما در مدارس با معلمانیا بین خود درباره این اتفاق صحبت خواهند کرد، از همین رو تلاش کردیم امکانات و ابزارهایی را فراهم کنیم که این گفتوگو آگاهانهتر و هدفمندتر باشد.
وی درباره هدف کتاب از ایرانمان دفاع میکنیم، افزود: این کتاب با سایر کتابهای درسی تفاوت دارد. هدف آن این نیست که دانش آموزان کتاب را بخوانند، حفظ کنند و یا درگیر خلاصه نویسی و تکرار مفاهیم باشند، بلکه هدف آن ایجاد بستری برای اندیشیدن و تامل کردن درباره مسئله چطور میتوانیم از کشور خود دفاع کنیم، است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درادامه گفت: ایده اساسی ما این است، در دوره جدید جنگها که صرفا جنگ نظامی نیستند، بلکه جنگ ترکیبی میباشند و در آن تک تک آحاد ملت در صحنه درگیری حضور دارند، بنابراین همه ما باید درک روشنی از مختصات این نوع مواجه داشته باشیم و بدانیم که نقش ما به عنوان یک شهروند مسئولیت پذیر و مسئولیت شناس چیست.
آقای لطیفی در پایان تاکید کرد: این کتاب دراصل بهانهای برای گفتوگو، فرصتی برای اندیشیدن و زمینهای برای کنشگری آگاهانه در حوزه دفاع از میهن عزیزمان است.
گفتنی است؛ وزارت آموزش و پرورش، بعد ازجنگ دوازده روزه برای کمک به گفت و گوی آگاهانه دانش آموزان درباره این اتفاق، کتاب «از ایرانمان دفاع میکنیم» را تدوین کرد، این کتاب در مدت کوتاهی و با همکاری گروهی از کارشناسان تربیتی تهیه شد، تا نسل جدید بتواند با مفاهیم جنگ ترکیبی و مسئولیتپذیری آشنا شود.