بازگشایی درهای ورزشگاه یادگار امام تبریز
درهای ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز در دیدار تراکتور – پرسپولیس از ساعت ۱۲ ظهر به روی تماشاگران باز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،به اطلاع هواداران فهیم و پرشور باشگاه تراکتور میرساند درهای ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز در دیدار تراکتور – پرسپولیس از مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی از ساعت ۱۲ ظهر به روی تماشاگران باز شده است.
با توجه به برگزاری این مسابقه در روز پایانی هفته و پیشبینی حضور گسترده هواداران از تمامی عزیزان درخواست میشود با برنامهریزی مناسب و حضور به موقع در ورزشگاه از تردد در ساعات پرترافیک خودداری کنند.
همچنین از هواداران محترم تقاضا میشود نهایت همکاری را با باشگاه، عوامل اجرایی، نیروهای انتظامی و مسئولان برگزاری مسابقه، در برگزاری هرچه منظمتر این دیدار داشته باشند تا از بروز هرگونه حاشیه و مشکل احتمالی جلوگیری شود.
یادآور میشود بلیتهای این مسابقه صرفاً بهصورت الکترونیکی و از طریق سامانه رسمی بلیتفروشی باشگاه تراکتور در دسترس هواداران قرار دارد.