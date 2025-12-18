رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند: ۵۰ هزار مترمکعب روان‌آب برای آبیاری فضای سبز بیرجند هدایت و ذخیره‌سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند از ذخیره‌سازی و هدایت حداقل ۵۰ هزار مترمکعب روان‌آب در زمان بارندگی به منظور آبیاری فضای سبز سطح شهر خبر داد و گفت: ظرفیت دو مخزن باغ شهرداری در مجموع دو هزار مترمکعب و ظرفیت مخازن بنددره و بوستان نهج‌البلاغه نیز ۴۵۰ مترمکعب است که در زمان بارندگی، بخشی از روان‌آب‌های سطح شهر در این مخازن ذخیره می‌شود.

بهدانی افزود: تنها به این مخازن اکتفا نکرده و نیرو‌های فضای سبز در شرایط جوی ناپایدار در آماده‌باش کامل هستند تا در برخی از جوب‌های سطح شهر، از جمله در مناطق مدرس، پاسداران، جمهوری اسلامی و کاجستان، روان‌آب‌ها را به سمت فضای سبز هدایت کنند.

وی گفت: با این اقدامات، در زمان بارندگی حداقل ۵۰ هزار مترمکعب روان‌آب سطح شهر ذخیره شده و برای آبیاری فضای سبز استفاده خواهد شد.