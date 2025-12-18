قطعی برق در بخشی از شهر مشهد در پی بارش برف
بارش برف شب گذشته، ۲۶ آذرماه، منجر به خسارت به بخشی از شبکه برق مشهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: بارش برف منجر به پارگی سیم در بخشی از شبکه برق منطقه سیدی این شهر شد که قطعی برق را به دنبال داشت.
علیرضا کاشی افزود: بلافاصله بعد از بروز حادثه، عوامل فنی و گروه عملیاتی شرکت توزیع برق مشهد در محل حاضر شدند و پارگی سیم را برطرف کردند.
وی گفت: هم اینکهیچ نقطهای از شهرستانهای مشهد و طرقبه شاندیز با خاموشی مواجه نیست.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: برای رفع مشکلات احتمالی ناشی از بارش برف و باران ۱۲۰ نفر برای خطوط فشار ضعیف و فشار قوی در قالب ۱۵ تا ۳۰ گروه عملیاتی این شرکت در حال آماده باش قرار دارند و به محض بروز مشکل نسبت به رفع آن اقدام خواهند کرد.
شرکت توزیع نیروی برق مشهد یک میلیون و ۷۵۰ هزار مشترک را در شهرستانهای مشهد و طرقبه شاندیز زیرپوشش دارد.