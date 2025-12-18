بارش برف شب گذشته، ۲۶ آذرماه، منجر به خسارت به بخشی از شبکه برق مشهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: بارش برف منجر به پارگی سیم در بخشی از شبکه برق منطقه سیدی این شهر شد که قطعی برق را به دنبال داشت.

علیرضا کاشی افزود: بلافاصله بعد از بروز حادثه، عوامل فنی و گروه عملیاتی شرکت توزیع برق مشهد در محل حاضر شدند و پارگی سیم را برطرف کردند.

وی گفت: هم اینکهیچ نقطه‌ای از شهرستان‌های مشهد و طرقبه شاندیز با خاموشی مواجه نیست.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: برای رفع مشکلات احتمالی ناشی از بارش برف و باران ۱۲۰ نفر برای خطوط فشار ضعیف و فشار قوی در قالب ۱۵ تا ۳۰ گروه عملیاتی این شرکت در حال آماده باش قرار دارند و به محض بروز مشکل نسبت به رفع آن اقدام خواهند کرد.

شرکت توزیع نیروی برق مشهد یک میلیون و ۷۵۰ هزار مشترک را در شهرستان‌های مشهد و طرقبه شاندیز زیرپوشش دارد.