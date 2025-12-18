اسکان اضطراری ۱۲ نفر
هلال احمر خراسان رضوی، نجات بخش ۱۴ مسافر گرفتار در برف و کولاک
نیروهای هلال احمر ، ۱۴ مسافر گرفتار در برف و کولاک جاده ها ی خراسان رضوی را نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: تاساعت ۲۱ دیشب، امدادرسانی در چهار مورد حادثه ناشی از برف و کولاک و یک مورد سیل و آبگرفتگی در محورهای استان به ثبت رسیده است.
محمد ذاکر افزود: محورهای سبزوار به بردسکن (گردنه البلاغ)، تربتجام به صالحآباد (گردنه بنیتاک) و قوچان به درگز (گردنه تیوان) از جمله محورهای درگیر این حوادث بودهاند.
ذاکر گفت: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، هفت تیم عملیاتی از شهرستانهای سبزوار، تربتجام، کاشمر، کلات و قوچان با بهکارگیری ۲۱ نیروی عملیاتی و هفت دستگاه خودروی امدادی به مناطق اعزام شدند.
وی بیان کرد: در مجموع ۱۴ نفر در این حوادث دچار حادثه شدند که همگی تحت پوشش امدادرسانی قرار گرفتند و ۱۲ نفر نیز اسکان اضطراری شدند.