پلیس انگلیس در سه منطقه جداگانه ۱۱ نفر از حامیان حقوق فلسطینیان را به جرم به کار بردن کلمه «انتفاضه» دستگیر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ حامیان فلسطین در انگلیس اعلام کردند در تظاهرات مقابل ساختمان دادگستری انگلیس در مرکز لندن پلیس چهار نفر را بازداشت کرد. پیشتر نیز چهار نفر از معترضان به بی توجهی به وضع جسمانی هواداران فلسطین در زندان برونسفیلد در مقابل این زندان دستگیر شدند. دو نفر نیز به بهانه نصب پارچه نوشته «انتفاضه را جهانی کنید» به دست پلیس بازداشت شدند.
پلیس تایید کرد در یک تظاهرات طرفداری از فلسطین در مرکز لندن شماری از افراد را که «شعارهایی شامل دعوت به انتفاضه سر دادند» دستگیر کرده است.
این دستگیریها ساعاتی پس از آن صورت گرفت که پلیس متروپولیتن (پایتخت) و منچستر بزرگ اعلام کردند «به کار بردن واژه انتفاضه» ممنوع است و افرادی که پلاکاردهایی در دست داشته باشند که افراد را دعوت به انتفاضه کند یا از انتفاضه حمایت کند اقدامی غیر قانونی کردهاند و بلافاصله برای تعیین مجازات دستگیر خواهد شد.
صهیونیستها بلافاصله از این تصمیم دولت انگلیس استقبال کردند و خاخام ارشد انگلیس این اقدام را «گامی مهم در به چالش کشیدن لفاظیهای نفرتانگیزی که در خیابانهایمان دیدهایم و الهامبخش اقدامات خشونتآمیز و تروریستی بوده است» توصیف کرد.
وی همچنین از افزایش تدابیر امنیتی و گشتهای مشهود پلیس و اقدامات امنیتی حفاظتی آنها در اطراف کنیسهها، مدارس و اماکن یهودیان در لندن و منچستر بزرگ قدردانی کرد.
کایر استارمر، نخست وزیر انگلیس نیز روز چهارشنبه در پارلمان این کشوراعلام کرد که دولتش بودجه افزایش تدابیر امنیتی برای یهودیان را تا ۲۸ میلیون پوند افزایش داده است.
هیئت نمایندگان یهودیان بریتانیا هم در حمایت از این بیانیه گفت: «ما از این مداخله ضروری قویاً استقبال میکنیم.» این هیئت گفت: «ما مدتهاست هشدار دادهایم که افرادی که شعارهایی مانند «جهانی کردن انتفاضه» سر میدهند، خشونت را تحریک میکنند و مدتی است که برای اجرای قوی این شعار با دولت در تمام سطوح، استدلال میکنیم.»
گیدئون فالتر، مدیر اجرایی کارزار علیه یهودستیزی در انگلیس گفت: روسای پلیس «تازه از خواب بیدار شدهاند» پس از دو سال توجیه مکرر درخواستها برای جهانی کردن انتفاضه.
هواداران فلسطین، اما این اقدام را سرکوب آشکار آزادی بیان و مغایر با اصول آزادیهای مدنی دانستند و این تصمیم را محکوم کردند و لغو آن را خواستار شدند.
بن جمال، مدیر کارزار همبستگی فلسطین با انتقاد از این اقدام نیروهای پلیس، این اقدام را «افتضاح دیگری در سرکوب سیاسی اعتراضات برای حقوق فلسطینیان» توصیف کرد.
وی گفت: پلیس قبل از بیان این بیانیه گسترده در مورد حقوق ما، با ائتلافی که اعتراضات بزرگ را در لندن سازماندهی میکند یا گروههای نماینده جامعه فلسطینی در بریتانیا مشورت نکرده است.
بن جمال افزود: قتل عام وحشتناک در سیدنی استرالیا نباید به عنوان توجیهی برای سرکوب بیشتر حقوق اساسی دموکراتیک و حق اعتراض و آزادی بیان در این کشور استفاده شود.
گروه «صدای یهودیان برای آزادی» که خود را مدافع حقوق یهودیان و فلسطینیان میداند، اعلام کرد که معتقد نیست این واکنش پلیس مناسب باشد و «بسیار به ندرت، اگر نگوییم هرگز» در اعتراضات حامیان فلسطین با یهودستیزی مواجه شده است.
صهیونیستها در حالی حامیان فلسطین را به یهودی ستیزی متهم میکنند که در اغلب تظاهرات حمایت از فلسطین در لندن خاخامهای ضد صهیونیست حضوری فعال دارند و اسرائیل را رژیمی نسل کش و اشغالگر میدانند که مخالف آموزههای دین یهود عمل میکند.