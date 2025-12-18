به علت بارش شدید باران و طغیان رودخانه شریفی جاده اصلی جاسک به بشاگرد بسته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جاسک گفت: بارندگی که از ساعت ۶ بامداد آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

رسول بخش حاتمی افزود: تا فروکش نکردن آب و ادامه بارندگی این مسیر ارتباطی بسته است.

تا کنون ۴۸ میلی متر باران در شهرستان جاسک باریده است.

سامانه بارشی از بامداد یکشنبه ۲۳ آذر وارد هرمزگان شده است.

تاکنون بیشترین بارندگی در شهرستان قشم با ۱۶۸ میلی متر ثبت شده است.