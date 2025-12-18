پس از ۲۰ ساعت تلاش بی‌وقفه، عملیات اصلاح و تعمیر خط اصلی انتقال فاضلاب شرق اصفهان پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، این خط انتقال روز گذشته (سه‌شنبه ۲۵ آذرماه) به علت قدمت و فرسودگی فاضلاب دچار حادثه شد که بلافاصله گروه مدیریت بحران آبفای استان اصفهان وارد عمل شد و پس از ایمن سازی محوطه کارگاه، درخصوص تعویض ۱۵ متر لوله با قطر ۱۶۰۰ میلی‌متر اقدام کرد.

خط اصلی انتقال فاضلاب شرق اصفهان، وظیفه انتقال فاضلاب مناطق شرقی اصفهان به تصفیه خانه شرق (سجزی) را برعهده دارد و روز گذشته در منطقه مزرعه گورت دچار ریزش شد.

شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب شهر اصفهان بیش از ۶۰ سال قدمت دارد و در حال حاضر ۴۴ کیلومتر آن در شرایط فوق بحرانی به سر می‌برد که عملیات بازسازی آن بر اساس برنامه زمان‌بندی در جریان است.