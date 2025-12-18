ظرفیت های حمل و نقل ریلی و محورهای مواصلاتی شهرستان خواف در گفتگوی ویژه خبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار خواف دیشب در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: شهرستان خواف دارای سه جاده اصلی شامل: سنگان - خواف - نشتیفان - قائن، سنگان - تایباد و سنگان - خواف - رشتخوار - تربت حیدریه است.

مهدی آسیایی افزود: کار مطالعاتی محور سنگان به تایباد در دست مشاور است و دوبانده شدن آن را دنبال می کنیم و پیش بینی می شود تا دو سال آینده کلنگ زنی و تا چهار سال آینده دوبانده شود.

دوبانده شدن محور سنگان - خواف - نشتیفان تا یک سال و نیم آینده

فرماندار خواف اظهار داشت: محور سنگان به نشتیفان مهمترین محور مواصلاتی خواف است چون در ادامه به بندرعباس وصل می شود و دوبانده شدن آن مطالبه مردمی است که تا کنون تامین اعتبار آن انجام شده و پیمانکار انتخاب و کارگاه تجهیز شده است و از هفته آینده شروع می شود.

آسیایی ابراز امیدواری کرد: این محور تا یک سال و نیم آینده دوبانده شود.

تشریح میزان پیشرفت قطعات محور سنگان - خواف - تربت حیدریه

نماینده عالی دولت در خواف گفت: محور سنگان - خواف - رشتخوار - تربت در ۶ قطعه در حال اجرا است که قطعه اول به طول ۱۶ کیلومتر تا سه راهی نشتیفان است و ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تا دهه فجر یا انتهای امسال به بهره برداری می رسد.

فرماندار خواف افزود: قطعه دوم از سه راهی نشتیفان تا خواف است که ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود تا ابتدای تابستان سال آینده زیر بار ترافیک برود.

آسیایی اضافه کرد: قطعه سوم هم اکنون زیر بار ترافیک است که نیاز به روکش آسفالت دارد و تامین اعتبار آن انجام شده است.

به گفته آسیایی، قطعه چهارم محور سنگان - تربت حیدریه به طول ۱۲/۵ کیلومتر است که ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۵ کیلومتر از آن آماده بهره برداری است.

وی ادامه داد: قطعه پنجم نیز ۱۲/۵ کیلومتر طول دارد که بخشی از این قطعه در حوزه استحفاظی خواف و بخشی در حوزه راههای شهرستان رشتخوار است و در مجموع ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا تابستان سال آینده زیر بار ترافیک خواهد رفت.

مسیر ریلی خواف - هرات از مهم ترین طرح های شهرستان خواف است

فرماندار خواف در بخش دیگری از گفتگوی ویژه خبری گفت: مسیر ریلی خواف - هرات به طول ۱۹۱ کیلومتر از مهم ترین طرح های شهرستان خواف است که دو قطعه از آن در داخل خاک ایران قرار دارد و به طور کامل بهره برداری شده است.

آسیایی افزود: دو قطعه از این محور ریلی در خاک افغانستان قرار دارد که قطعه اول از مرز شمتیغ تا روزنک افغانستان بهره برداری شده است و قطعه دوم هم از روزنک به هرات تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه کریدور چابهار - خواف - سرخس را پیگیری می کنیم، ادامه داد: اتصال هرات به چین مهم است و از طریق وزارت امور خارجه و سفارتخانه های ایران پیگیر تحقق این موضوع هستیم چون می تواند ظرفیت های اقتصادی گسترده ای را ایجاد کند.

آسیایی گفت: هم اکنون سوخت، منسوجات و مصالح ساختمانی عمده کالاهای صادراتی ایران به افغانستان را شامل می شود و واردات ایران از افغانستان بسیار کم است.

وی خاطرنشان کرد: دوبانده شدن محور ریلی خواف - هرات مطالبه مردم خواف است که باید در سطح ملی تصمیم گیری شود.

اعطای مشوق ها به سرمایه گذاران در خواف

فرماندار خواف اظهار داشت: تسهیلات گمرکی، تسهیل در اعطای مجوزها و کمک به استقرار سریع در واحدهای صنعتی از مشوق های در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاران در خواف است.

آسیایی افزود: کاهش زمان فرآیندهای اداری، بهره مندی از خطوط ریلی با امنیت بالا و بازار افغانستان از موارد دیگری است که می تواند منجر به تشویق سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی خواف شود.

آسیایی تصریح کرد: خواف تا حداکثر دو سال آینده به شهرستانی توسعه یافته و مترقی تبدیل خواهد شد.

ظرفیت های معادن در خدمت توسعه خواف

ممساور مدیر مجتمع سنگ آهن خواف هم در ارتباط تلفنی با گفتگوی ویژه خبری گفت: از یک سال و نیم پیش موضوع مسئولیت های اجتماعی معادن وارد مرحله جدیدی شده است و بخشی از طرح های راهسازی بر عهده معادن قرار گرفته است.

سعید جنگی افزود: مجتمع سنگان خواف هم اکنون ساخت ۲۲ کیلومتر از مسیر جاده سنگان - خواف - رشتخوار - تربت حیدریه را بر عهده گرفته است و پیش بینی می شود تا پایان سال ۱۴۰۵ آن را به بهره برداری برساند.

جنگی خاطرنشان کرد: برای ساخت هر کیلومتر راه آسفالته حدود ۳۵ تا ۴۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رویداد رسانه ای خراسان جان، خواف ایران از شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده است و در مدت یک هفته به معرفی ظرفیت ها، توانمندی ها و مشکلات شهرستان خواف خواهد پرداخت.