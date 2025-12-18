به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وبه گزارش اداره مدیریت راه‌های استان خراسان رضوی، هم اکنون کولاک در محور‌های مشهد - کلات (گوجگی) و بارش برف در درگز، فریمان، تربت جام و محور‌های خواف - تایباد (دردوی)، چکنه - خوشاب، تربت حیدریه - باغچه (خماری)، نیشابور - سبزوار، مشهد - کلات (گوجگی) ادامه دارد.

همچنین هم اکنون بارش باران در کاشمر، بجستان، مه ولات و مه گرفتگی و کاهش دید افقی در محور‌های سبزوار - اسفراین، سرخس - مشهد (مزداوند)، تایباد - خواف (کرات)، مشهد - کلات (گوجگی)، مشهد - فریمان (سنگ بست)، باغچه - تربت حیدریه (اسلام قلعه)، مشهد - سرخس گزارش شده است.