مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: با توجه به تداوم سامانه بارشی و تشدید بارندگی دانشگاههای استان بوشهر امروز غیرحضوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کوروش دهقان افزود: با توجه به نامساعد بودن شرایط جوی و احتمال جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی معابر، در راستای پیشگیری و کاهش خطر و حفظ سلامت شهروندان بهویژه دانشجویان، کلاسهای درس دانشگاههای آزاد اسلامی، پیام نور و علمی کاربردی روز پنجشنبه ۲۷ آذر بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
وی گفت: شهروندان باید علاوه بر توجه به هشدارهای صادرشده از سوی دستگاههای مسئول، از ترددهای غیرضروری در سطح معابر و محورهای مواصلاتی خودداری کنند و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.