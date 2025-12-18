به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کوروش دهقان افزود: با توجه به نامساعد بودن شرایط جوی و احتمال جاری شدن سیلاب و آب‌گرفتگی معابر، در راستای پیشگیری و کاهش خطر و حفظ سلامت شهروندان به‌ویژه دانشجویان، کلاس‌های درس دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور و علمی کاربردی روز پنجشنبه ۲۷ آذر به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی گفت: شهروندان باید علاوه بر توجه به هشدار‌های صادرشده از سوی دستگاه‌های مسئول، از تردد‌های غیرضروری در سطح معابر و محور‌های مواصلاتی خودداری کنند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.