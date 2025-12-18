سومالی لند، منطقه خودمختار سومالی واقع در جنوب خلیج عدن با وجود محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی و زیرساختی، در سال‌های اخیر مسیر تازه‌ای را برای توسعه انرژی پایدار آغاز کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان؛ دولت این منطقه با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه خورشیدی تلاش دارد دسترسی به برق را افزایش داده و هزینه تولید انرژی را کاهش دهد.

به گفته احمد جماع باره وزیر انرژی این منطقه، استفاده از منابع بومی انرژی نه‌تنها به بهبود خدمات عمومی کمک کرده، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی نیز برای جوانان ایجاد کرده است. وی تلاش برای گسترش برق خورشیدی را اینگونه توصیف کرد: " هدف ما توسعه انرژی پایدار و کاهش هزینه برق است. سومالی لند ظرفیت بالایی در زمینه انرژی خورشیدی دارد. "

سومالی لند که فاقد هرگونه شناسایی بین المللی به عنوان کشور مستقل است، تلاش دارد حتی در شرایط دشوار، با مدیریت هوشمند انرژی، موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی را به حرکت درآورده و رضایت مردمش را به دست آورد. یک کاسب اهل سومالی لند گفت:" انرژی خورشیدی زندگی ما را تغییر داده. امروز هم قطعی برق نداریم، هم هزینه کمتری پرداخت می‌کنیم. "