نظارت بر ارائه خدمات به گردشگران در مناطق گردشگری چهارمحال و بختیاری تشدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: از ابتدای امسال با فعال شدن سه تیم نظارتی در استان نظارت بر ارائه مطلوب خدمات به گردشگران در کانون‌ها و اقامتگاه‌های گردشگری تشدید شده است.

هادی قاسمی افزود: برخی تأسیسات و زیرساخت‌های گردشگری در اختیار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری قرار ندارد و دهیاری‌ها و شهرداری‌ها متولی آن هستند.

وی گفت: به‌همین منظور و از آنجا که برخی از این دستگاه‌ها عملکرد مطلوبی در این خصوص نداشته‌اند، ارائه خدمات به گردشگران با چالش روبه‌رو می‌شود و ممکن است نارضایتی‌هایی به‌دنبال داشته باشد.

قاسمی گفت: در همین راستا نظارت‌ها بر کانون‌ها و اقامتگاه‌های گردشگری تشدید و تقویت می‌شود تا خدمات بهتری به مسافران و گردشگران ورودی به چهارمحال و بختیاری ارائه شود.