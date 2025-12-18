پخش زنده
سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: آمار مبتلایان به آنفلوانزا در کیش، ۴ برابر سطح هشدار است و کاهش تجمعات و رعایت دستورالعملهای بهداشتی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا، در گفتگوی خبر ۲۰ سیما، گفت: امسال ویروس آنفلوانزا نوع A از زیرگروه H۳N۲ دچار تغییر ژنتیکی شده که باعث افزایش قدرت سرایت، واکسنگریزی و شدت علائم بیماری شده است.
او افزود: افرادی که واکسن تزریق کردهاند معمولاً با علائم خفیفتری مبتلا شدهاند، اما این موضوع به معنای مصونیت کامل نیست و افرادی که واکسن نزدهاند، بهویژه سالمندان، کودکان خردسال و بیماران دارای بیماریهای زمینهای مانند بیماریهای تنفسی، قلبی و عروقی، کبدی و کلیوی یا افرادی که داروهای سرکوبکننده سیستم ایمنی مصرف میکنند، علائم شدیدتری را تجربه و برخی نیز دچار عوارض و بستری شدهاند.
سرپرست مرکز بهداشت کیش با اشاره به آمار فوتیهای ناشی از آنفلوانزا در کشور، گفت: در موج اخیر آنفلوانزا، در چهار هفته گذشته، بیش از ۱۱۵ نفر در کشور جان خود را از دست دادهاند.
دکتر رضانیا خاطرنشان کرد: موج جدید بیماری در ۹ استان شدت گرفته و بیش از چهار برابر سطح هشدار وضعیت بیماران گزارش شده و استان هرمزگان و کیش نیز در همین آمار قرار دارند.
او گفت: جزیره کیش به دلیل گردشگرپذیر بودن و فصل مناسب سفر، در چهار هفته گذشته با تأثیر موج آنفلوانزا مدارس را غیرحضوری برگزار کرد.
دکتر رضانیا گفت: پس از کاهش نسبی آمار مبتلایان، دوباره شاهد اوجگیری شیوع بیماری بودیم و ناچار برای هفته سوم نیز مدارس و دانشگاهها را غیرحضوری برگزار کردیم و برخی رویدادها نیز تا پایان هفته محدود شده اند تا چرخه انتقال بیماری کاهش یابد.
او با بیان اینکه وضعیت فعلی به ثبات نسبی رسیده، گفت: امیدواریم با رعایت ساکنان و گردشگران، از شنبه محدودیتها برداشته شود.
سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: امتحانات مدارس حضوری است و کلاسهای دانشگاهها مجدد برقرار میشود و با توجه به رویدادهایی مانند شب یلدا، لازم است مردم از حضور غیرضرور در تجمعات سطح جزیره خودداری کنند.
او افزود: قدرت سرایت پذیری ویروس آنفلوانزا بسیار بالاست و یک فرد بیمار میتواند در هفته تا ۶۰ نفر را مبتلا کند و این موضوع موجب افزایش مراجعات و بستریها میشود.
دکتر رضانیا با اشاره به اینکه در هفته گذشته بستریها نگرانکننده بود، اما خوشبختانه بیمار بستری دارای عارضه گزارش نشده است.
سرپرست مرکز بهداشت کیش از مردم خواست دستورالعمل های بهداشتی شامل ماسک، شستوشوی منظم دستها و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کنند.
دکتر رضانیا، گفت: افراد دارای علائم بیماری، سالمندان، کودکان و بیماران زمینهای از حضور در تجمعات خودداری و بعد از خروج از منزل، حتماً شیوه نامههای بهداشتی را رعایت کنند.
او افزود: آمار مبتلایان به ویروس آنفلوانزا در استان هرمزگان و کیش بیش از چهار برابر سطح هشدار است و تنها راه کنترل بیماری، رعایت دستورالعمل های بهداشتی است.
دکتر رضانیا گفت: اگر رعایت دستورالعمل ها در کیش ادامه داشته باشد، دو تا سه روز آینده روند کاهشی مبتلایان آغاز میشود و میتوانیم محدودیتهای اعمالشده را لغو کنیم.
او افزود: روند بیماری و مبتلایان روزانه پایش میشود.