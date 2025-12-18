



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس، ساعت جدید فعالیت دستگاه‌های اجرایی این استان را از ابتدای دی ماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ را هشت تا ۱۴ اعلام کرد و گفت: این تغییرات به‌منظور مدیریت مصرف انرژی و پایداری شبکه برق و گاز اجرا می‌شود.

علیرضا انصاری در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی استان فارس اعلام کرد: به استناد بخشنامه شماره ۸۵۴۹۹ تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور و با هدف تامین آسایش آحاد مردم و عدم وقفه در خدمت‌رسانی، ساعات کار دستگاه‌های اجرایی استان اعم از مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شرکت‌های دولتی، واحد‌های سرپرستی بانک‌ها، بیمه‌ها، واحد‌های اداری دانشگاه‌ها اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: ساعات کاری در دوره سرد سال (از اول دی‌ماه سال جاری تا ۱۵ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵) از ساعت هشت تا ۱۴ اعلام می‌شود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: ساعت کار بانک‌ها برای مشتریان در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و در روز‌های پنج‌شنبه از ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.

انصاری افزود: کارکنان شعب نیز روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۴ و در روز‌های پنجشنبه از ۷ تا ۱۳ حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: این تغییرات شامل واحد‌های عملیاتی و خدماتی مستقیم مانند بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها، آتش‌نشانی، پست و مراکز امدادی نمی‌شود و ساعات کار آنها طبق مصوبات قبلی هیات وزیران است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استاندارس فارس به تدابیر جدید برای صرفه‌جویی انرژی اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی (به‌جز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی) موظفند همزمان با شروع کار، وسایل گرمایشی و روشنایی را روشن و یک ساعت قبل از پایان کار (در مناطق سردسیر همزمان با پایان کار) وسایل گرمایشی و در زمان خاتمه کار، وسایل روشنایی را خاموش کنند.

انصاری افزود: خاموش بودن این وسایل در ساعات و ایام تعطیل الزامی است و استفاده از وسایل گرمایشی اضافه توسط کارکنان ممنوع است.

وی ادامه داد: مدیران و روسای دستگاه‌های اجرایی مسئول برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای این بخشنامه بدون ایجاد اختلال در خدمت‌رسانی هستند و بالاترین مقام هر دستگاه، مسوول نهایی اجرای مفاد آن است.

وی همچنین اعلام کرد که دورکاری روز‌های پنجشنبه برای دستگاه‌های اجرایی استان حداقل تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.