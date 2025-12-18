پخش زنده
سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان با اشاره به بارش باران و برف به ویژه در ارتفاعات، در خصوص لغزندگی و مه گرفتگی جادهها هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ یداله نادری گفت: در پی بارشهای اخیر، سطح بسیاری از محورهای مواصلاتی استان بهویژه جادههای کوهستانی لغزنده و در برخی گردنهها مهگرفتگی و کاهش دید افقی گزارش شده است.
وی افزود: رانندگان باید با سرعت مطمئنه، افزایش فاصله طولی و اطمینان از سلامت فنی خودرو، بهویژه سیستم روشنایی و برفپاککنها، در محورها تردد کنند و در صورت کاهش شدید دید، تا بهبود شرایط در مکان امن توقف داشته باشند.
سرپرست پلیس راه لرستان تأکید کرد: پلیس راه با حضور مستمر در جادهها، ایمنی تردد را تأمین میکند و از رانندگان میخواهد با رعایت مقررات، سفری ایمن را رقم بزنند.