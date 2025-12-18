پخش زنده
برگزیدگان جشنواره قصهگویی چهارمحال و بختیاری معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، گروه داوران مرحلهی استانی بیست و هفتمین جشنوارهی بینالمللی قصهگویی کانون استان پس سه روز تماشای اجرای صحنهای ۶۶ قصهگو و بحث و بررسی آثار، نتیجهی نهایی آرای خود را اعلام کردند.
در این جشنواره در بخش قصههای سنتی کلاسیک (مادربزرگها): خدابس محسنی از باباحیدر، زینب همتی و ماهپیکر خلیلیان از شلمزار در بخش قصههای سنتی کلاسیک (بزرگسالان): شیما کوهپیما از بروجن، صغری عالیپور از سورشجان و لیلا غفاری از باباحیدر عناوین برتر را کسب کردند.
بخش قصههای سنتی کلاسیک (نوجوانان) فاطمه احمدی از کیان، آیدا حمزه از شلمزار و آرام مالکی از فارسان، در بخش قصههای آیینی سنتی (بزرگسالان): اشکان باقری از گندمان، زهره مصیری از لردگان و مهدی احمدی از بن و بخش قصههای آیینی سنتی (نوجوان): یاسمین علوی از بروجن، باران ربیعی و محمدامین ملکمحمدی از فرادنبه مقام برتر را کسب کردند.
در بخش قصههای علمی (بزرگسالان): بتول کریمزاده از سورشجان، بخش قصههای دینی (بزرگسالان): مهسا داوری از شلمزار و سمیه ویسی از مرکز مجتمع شهرکرد و بخش قصههای دینی (نوجوان): یاسین علیبیگی از بن برتر شدند.
مرحلهی استانی بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری از ۲۳ آذر آغاز شد و با اعلام برگزیدگان به کار خود پایان داد.