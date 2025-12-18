پخش زنده
سالانه بیش ازهزار و ۵۰۰ تن قارچ خوراکی در بروجن تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بروجن گفت: هم اکنون بیش از ۱۸ واحد تولیدی قارچ خوراکی و ۲ واحد تولید کمپوست در سطح شهرستان بروجن فعال هستند.
مرتضی ملکپور افزود: از این تعداد، ۱۰ واحد با مجوز مشاغل خانگی، ۸ واحد به صورت صنعتی با مجوز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و ۲ واحد تولید کمپوست مشغول فعالیت هستند.
وی گفت: مجموع ظرفیت تولید سالانه واحدهای پرورش قارچ در شهرستان بیش از هزار و ۵۰۰ تن و ظرفیت تولید کمپوست بالغ بر ۱۰ هزار تن است.