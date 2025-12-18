پخش زنده
مسئول واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس شهرستان جم گفت: با افزایش محسوس موارد ابتلا به آنفلوانزا در هفتههای اخیر، گزارشها حاکی از شیوع بیشتر این بیماری در میان دانشآموزان و محیطهای آموزشی است که نیازمند رعایت بیشتر مراقبتهای بهداشتی مربوطه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سمیه ولی زاده بیان کرد: تجمع دانشآموزان در فضاهای بسته، کاهش رعایت بهداشت فردی و حضور دانشآموزان دارای علائم بیماری در کلاسهای درس، از عوامل اصلی گسترش سریع آنفلوانزا در مدارس به شمار میروند.
وی افزود: خانوادهها و مدیران مدارس باید نسبت به رعایت نکات پیشگیرانه حساسیت بیشتری داشته باشند. استفاده از ماسک در صورت بروز علائم، شستوشوی مکرر دستها، تهویه مناسب کلاسها و خودداری از حضور دانشآموزان بیمار در مدرسه از جمله مهمترین راهکارها برای کاهش انتقال ویروس است.
ولی زاده گفت: در صورت مشاهده علائمی مانند تب، سرفه، گلودرد، بدندرد یا ضعف عمومی، دانشآموزان تا بهبودی کامل در منزل استراحت کنند. کارشناسان سلامت، واکسیناسیون آنفلوانزا را بهویژه برای دانشآموزان، معلمان و افراد دارای بیماریهای زمینهای اقدامی مؤثر در پیشگیری از بروز موارد شدید بیماری عنوان میکنند.
وی از والدین خواست: با همکاری مدارس و رعایت توصیههای بهداشتی، نقش مهم خود را در حفظ سلامت دانشآموزان و جلوگیری از گسترش بیشتر این بیماری ایفا کنند.