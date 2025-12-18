



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی سینما حقیقت که در تالار وحدت تهران برگزار شد فیلم مستند بدون گریم ساخته سعید پرویزی تحسین شد و مورد توجه تماشاگران قرار گرفت .

محمد حمیدی مقدم دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت ضمن برشمردن مقام والای مادر و پاسداشت مقام زن مخاطبان را به تماشای فیلم «بدون گریم» دعوت کرد و گفت: این فیلم هر چند تلخ ولی پایانی امیدوار کننده دارد و خیلی موثر است.

حمیدی مقدم گفت: هیچکس نمی‌تواند این فیلم را نبیند، زیرا کارگردان به خوبی توانسته نقش مادر را به تصویر بکشد و این فیلم چیزی را نشان می‌دهد که در دنیا نمونه‌اش نیست.

فیلم بدون گریم بخشی از زندگی مادر سالخورده‌ای رابه تصویر کشیده که دو فرزند معلول مبتلا به بیماری اس‌ام‌ای در خانه دارد و ۳۸سال است که تنهایی از این دو معلول که هیچ حرکتی ندارند نگه داری می‌کند

سعید پرویزی و وارد کشور نشده و جان بیماران بویژه کودکانی که مبتلا به این بیماری هستند را به خطر انداخته است .

پرویزی گفت: خوشبختانه مدتی است داروی ایرانی این بیماری توسط یک شرکت دانش بنیان داخلی ساخته شده و در اختیار بیماران قرار گرفته که در این فیلم نیز به ان پرداخته شده است .

فیلم بدون گریم قرار است در شیراز هم اکران شود .