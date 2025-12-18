به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس شعبه جمعیت هلال احمر خنج گفت: دوره تخصصی دسترسی با طناب با حضور امدادگران و نجاتگران در این شهرستان برگزار شد.

امید شمسی افزود: آموزش تکنیک‌های صعود و فرود با طناب، کار با تجهیزات تخصصی دسترسی با طناب شامل هارنس، کارابین، ابزار‌های صعود و فرود و انواع طناب‌ها، اجرای الزامات و دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع به صورت میدانی به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر خنج بیان کرد: در پایان پس از برگزاری آزمون، به افرادی که نمره قبولی را کسب کردند گواهینامه دوره تخصصی داده شد.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.