۱۴ زائر به عتبات عالیات از محل عواید موقوفات در خراسان جنوبی به صورت همزمان در سراسر کشور به عتبات عالیات اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، در خصوص اجرای طرح «زائران حرم حسینی» اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با هماهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با هدف ترویج فرهنگ زیارت و تکریم خادمان بقاع متبرکه زمینه اعزام ۱۴ نفر از خادمان ثابت امامزادگان و بقاع متبرکه استان که زائر اولی هستند را به عتبات عالیات فراهم کرد.

این زائران روز پنجشنبه ۲۷ آذر در امامزادگان باقریه برگزار می‌شود و زائران پس از این مراسم عازم زیارت بارگاه ملکوتی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش در کربلای معلی خواهند شد.

این اعزام در ادامه برنامه‌های حمایتی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی و در راستای گسترش فرهنگ معنوی زیارت و فراهم‌سازی زمینه تشرف زائران اولی به عتبات عالیات و از محل عواید موقوفات استان انجام می‌شود.