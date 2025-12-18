رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: ارتقای حمل و نقل عمومی برون‌شهری نه تنها موجب کاهش سوانح رانندگی می‌شود، بلکه از طریق صرفه‌جویی در سوخت، کاهش استهلاک زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌های سفر، بهره‌وری ملی را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت ، نصرالله پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص اهمیت دغدغه اصلی امروز در حوزه حمل و نقل عمومی بین‌شهری گفت: دغدغه اصلی، امنیت جانی مسافران و سپس بهره‌وری اقتصادی است. شواهد آماری به وضوح نشان می‌دهد که سفر با اتوبوس‌های استاندارد، به طور میانگین، تا هفت برابر ایمن‌تر از استفاده از وسایل نقلیه شخصی است. یعنی تلفات جاده‌ای در صورت استفاده از این سیستم، به یک هفتم کاهش می‌یابد. این امر علاوه بر حفظ جان مردم، منافع اقتصادی کلانی از طریق کاهش تصادفات، صرفه‌جویی چشمگیر در مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های استهلاک شبکه جاده‌ای به همراه دارد. بنابراین، تقویت و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی برون‌شهری، یک ضرورت ملی است.

وی در خصوص وضعیت فعلی ناوگان اتوبوس‌های بین‌شهری کشور بیان کرد: وضعیت بسیار نامطلوب و نگران‌کننده‌ای است. متأسفانه طی سال‌های گذشته نه تنها بر تعداد اتوبوس‌های فعال افزوده نشده، بلکه شاهد کاهش بوده‌ایم. هم‌اکنون۱۵ هزارو ۱۷ دستگاه اتوبوس برون‌شهری دارای کارت هوشمند در کشور فعال هستند که بر اساس بررسی‌های، حدود ۴۶ درصد از این اتوبوس‌ها فرسوده هستند، یعنی عمری بالای ۱۵ سال دارند و مواردی حتی به بیش از ۲۵ سال می‌رسد. نکته هشداردهنده این است که در بررسی تصادفات بزرگ ابتدای امسال، سه مورد از شدیدترین آنها که منجر به تلفات شد، مربوط به اتوبوس‌هایی با عمر بالای ۲۰ سال بود. از کل این ناوگان، تنها حدود ۷ هزار دستگاه قابلیت واقعی ارائه خدمات در مسافت‌های متوسط و طولانی را دارند و حتی بخش قابل توجهی از اتوبوس‌های نو نیز توسط سازمان‌ها و کارخانه‌ها برای مصارف داخلی مانند سرویس استفاده می‌شوند و در اختیار سامانه حمل و نقل عمومی مسافر نیست.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آن که این مشکل فقط محدود به اتوبوس‌هاست یا وسایل نقلیه دیگر مانند مینی‌بوس و سواری‌های کرایه بین‌شهری را نیز دربرمی‌گیرد، اظهار داشت:مشکل حاد و فراگیر است. اگر کل ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر برون‌شهری شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه را در نظر بگیریم، با آمار‌های هشداردهنده‌ای رو‌به‌رو می‌شویم.

وی توضیح داد: همچنین تعداد ۳۵ هزار و ۷۱۲ مینی بوس که دربین شهر‌ها استفاده می‌شود و ۳۴ هزار و ۲۵۰ سواری کرایه می‌باشد که در مجموع این ناوگانی که در حمل و نقل کشور استفاده می‌شود حدود ۸۵ هزار دستگاه است که میانگین سنی اتوبوس‌ها، حدود ۱۶ سال (دقیقاً ۱۵/۹۳ سال) و از حدود ۱۵۱۷۰ دستگاه اتوبوس، بیش از ۹۴۳۶ دستگاه (بیش از ۶۰٪) فرسوده و بالای ۱۵ سال عمر دارند. شواهد آماری نشان می‌دهد سفر با اتوبوس‌های استاندارد، تا هفت برابر ایمن‌تر از استفاده از خودرو‌های شخصی است. با این حال، داده‌های فعلی از وضعیت هشداردهنده و بحرانی ناوگان موجود حکایت دارد.

وی ادامه داد: میانگین سنی مینی‌بوس‌ها نیز حدود ۲۹ سال (۲۹.۰۳ سال) و از حدود ۳۵۷۱۲ دستگاه مینی‌بوس، حدود ۳۲۹۷۲ دستگاه (بیش از ۶۰٪) فرسوده و بالای ۱۲ سال عمر دارند. همچنین میانگین سنی سواری‌های کرایه، حدود ۱۳/۰۴ سال و از حدود ۳۴۲۵۰ دستگاه، حدود ۲۲۳۴۹ دستگاه (بیش از ۶۵٪) فرسوده و بالای ۱۲ سال عمر دارند. این ارقام به وضوح نشان می‌دهدبیش از نیمی از ناوگان حمل و نقل عمومی برون‌شهری ما از مرز فرسودگی عبور کرده است و ما با یک وضعیت نابسامان و خطرناک مواجه هستیم.

پژمان فر برای فائق آمدن بر این چالش بزرگ، راهکار‌ها و اقدامات فوری را پیشنهاد و تاکید کرد: در کمیسیون اصل نود این موضوع به طور جدی در دستور کار قرار گرفته و جلسات متعددی برای آن برگزار شده است. مهم‌ترین راهکار، تسهیل و تسریع در نوسازی ناوگان است. تلاش می‌کنیم با ایجاد بستر‌های حمایتی و تسهیلاتی، هم تولید داخلی اتوبوس را رونق بخشیم و هم واردات اتوبوس‌های نو و ایمن را به شیوه‌ای هدفمند و کارآمد افزایش دهیم. این موضوع یک فوریت ملی است و باید با همکاری تمام نهاد‌های مرتبط، تدبیر لازم برای ساماندهی و نوسازی این ناوگان حیاتی صورت پذیرد تا شاهد افزایش ایمنی، کاهش هزینه‌های ملی و ارائه خدمات مطلوب به هموطنان باشیم.