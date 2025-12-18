به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ متصدیان ایستگاه‌های هیدرومتری و بارانسنجی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، به‌صورت مستمر و میدانی در حال قرائت، ثبت و ارسال آخرین آمار هیدرولوژیکی از رودخانه‌ها و ایستگاه‌های اندازه‌گیری هستند.

با وجود شرایط جوی ناپایدار، بارش باران و افزایش جریان در مسیر رودخانه‌ها، کارشناسان فنی این دفتر با حضور میدانی در ایستگاه‌های اندازه‌گیری، نسبت به ثبت دقیق داده‌های تراز آب، دبی جریان و میزان بارش اقدام می‌کنند.

ثبت این اطلاعات نقش مهمی در پایش لحظه‌ای وضعیت منابع آب سطحی و مدیریت به‌موقع رخدادهای طبیعی ایفا می‌کند.

پایش میدانی جریان‌های سیلابی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چرا که داده‌های این دوره، مبنای تحلیل‌های هیدرولوژیکی، بررسی واکنش حوضه‌های آبریز و برنامه‌ریزی برای مدیریت سیلاب، منابع آب و کاهش مخاطرات احتمالی در ادامه سال آبی خواهد بود.

دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با تأکید بر تداوم پایش‌ها، اعلام کرد: عملیات قرائت و ثبت داده‌ها در طول فصل بارندگی و متناسب با شرایط رودخانه‌ها با دقت و آمادگی کامل ادامه خواهد داشت تا اطلاعات معتبر و به‌هنگام برای تصمیم‌گیری‌های فنی و مدیریتی فراهم شود.