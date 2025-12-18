به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مواد مختلف به این شرح است:

* ۵۰۰ متر:

- کورس اول:

۱- جوردن استولز از آمریکا ۳۳:۹۷۹ ثانیه ۲- ینیگ دبو از هلند ۳- دامین ژورک از لهستان

- کورس دوم:

۱- جوردن استولز از آمریکا ۳۴:۱۴۶ ثانیه ۲- دامین ژورک از لهستان ۳- یوتا هیروسه از ژاپن

- در رده بندی ماده ۵۰۰ متر پس از ۷ مرحله از ۹ مرحله فصل جوردن استولز از آمریکا با ۳۹۱ امتیاز صدرنشین است.

* ۱۰۰۰ متر:

۱- جوردن استولز از آمریکا ۱:۰۷:۶۳۳ دقیقه ۲- دامین ژورک از لهستان ۳- کیلد نویس از هلند

- در رده بندی ماده ۱۰۰۰ متر پس از سه مرحله از ۵ مرحله فصل جوردن استولز از آمریکا با ۲۴۰ امتیاز در صدر است.

* ۱۵۰۰ متر:

۱- جوردن استولز از آمریکا ۱:۴۴:۱۶۱ دقیقه ۲- کیلد نویس از هلند ۳- نینگ ژونگ یانگ از چین

- در رده بندی ماده ۱۵۰۰ متر پس از سه مرحله از ۵ مرحله فصل جوردن استولز از آمریکا با ۲۴۰ امتیاز در صدر است.

* ۵۰۰۰ متر:

۱- ییلک متودی از چک ۶:۰۷:۵۸۲ دقیقه ۲- تیموتی لوبینو از فرانسه ۳- ساندر آیترم از نروژ

- در رده بندی کلی مسافت طولانی پس از چهار مرحله از ۵ مرحله فصل، ییلک متودی از چک با ۲۱۰ امتیاز صدرنشین شد.

* مَس استارت مردان:

- در رده بندی کلی ماده مس استارت پس از سه مرحله از ۵ مرحله فصل، یوریت برخسما از هلند با ۱۵۴ امتیاز در صدر است.

* تعقیبی تیمی مردان:

۱- آمریکا ۳:۴۰:۲۸۲ دقیقه ۲- ایتالیا ۳- هلند

- در رده بندی کلی تعقیبی تیمی پس از چهار مرحله از ۵ مرحله فصل، تیم آمریکا با ۱۸۰ امتیاز پیشتاز است.

- در رده بندی کلی سرعت تیمی پس از اول مرحله از ۲ مرحله فصل، تیم هلند با ۶۰ امتیاز صدرنشین شد.