به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر فرهاد سلطانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خوزستان، بر اهمیت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مقابله با آنفولانزا تأکید کرد و افزود: شرایط این بیماری در استان پایدار است.

وی بر ضرورت واکسیناسیون آنفولانزا برای افراد سالمند و دارای بیماری زمینه‌ای تاکید کرد و خاطر نشان کرد: واکسن پس از دو هفته از تزریق اثر خود را نشان می‌دهد و بهترین زمان برای تزریق آن نیمه اول سال و اواخر شهریور ماه است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور همچنین به مشکلات درمانی در استان اشاره کرد و از کمبود رزیدنت‌ها و پرستاران در رشته‌هایی از جمله کودکان و اطفال و نیز فرسودگی برخی مراکز درمانی خبر داد و گفت: اقداماتی برای نوسازی ساختمان‌های درمانی، از جمله ساخت بیمارستان جدید گلستان اهواز، در حال انجام است و با بهره‌گیری از امکانات موجود، تلاش می‌شود تا این کمبود‌ها برطرف شود.

دکتر سلطانی از پیگیری مطالبات کادر درمان و بهداشت استان خبر داد و اعلام کرد که برخی از این مطالبات در اختیارات دانشگاه نیست و برخی موضوعات توسط مسئولان دلنشگاه در حال پیگیری است.

رئیس بیمارستان ابوذر اهواز نیز در این برنامه گفت در حال حاضر دو فوق‌تخصص کودک، دو فوق‌تخصص ریه و متخصصان کودک در سه نوبت صبح، ظهر و شب حضور دارند و خدمات درمانی ارائه می‌شود.

دکتر امیر کمال حردانی از افزایش ظرفیت تخت‌های بستری، افزودن دو بخش جدید و افزایش تخت‌های ویژه به هشت تخت خبر داد و تأکید کرد که کمبود دارو در بیمارستان وجود ندارد و در صورت وجود کمبود، تنها در دارو‌های خاص است که در کل کشور نیز مشاهده می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین، جداسازی بخش بیماران سرپایی و بستری و راه‌اندازی مکانی برای همراهان بیماران در بیمارستان ابوذر انجام شده است.