پخش زنده
امروز: -
چوپانان با ۳۳ میلی متر بارندگی در صدر بارشهای شبانه روز گذشته در استان اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، پس ازچوپانان همچنین در مناطق اردستان با ۲۶، خوروبیابانک با ۲۱، فولادمبارکه ۲۰، نجف آباد و آران وبیدگل ۱۹، بیاضه در خوروبیابانک ۱۸ و ۲ دهم، زواره ۱۸ ونایین با ۱۷، انارک با ۱۶ و ۹ دهم، کاشان ونطنز با ۱۶ میلی متر بارندگی گزارش شده است.
همچنین میزبان بارندگی در مناطق زرین شهر وعسگران ۱۵ و ۵ دهم، مهاباد و بادرود ۱۵، کوهپایه ۱۲ و یک دهم، فریدونشهر و گلپایگان ۱۲، دهق ۱۱ و دو دهم، باغبهادران ۹ و ۵ دهم، فرودگاه اصفهان ۸ و ۷ دهم، دهاقان ۸ و ۵ دهم، ورزنه ۸ و ۳ دهم، اسلام آباد موگویی ۷ و ۱ دهم، چادگان ۶ و ۲ دهم، داران ۵ و ۶ دهم، بویین میاندشت ۴ و ۸ دهم، هرند ۴ و ۵ دهم و شاهین شهر ۴ و ۳ دهم و میمه ۳ و ۵ دهم میلی متر ثبت شده است.
میزان بارندگیهای شبانه روز گذشته درشهر اصفهان هم ۱۶ و ۸ دهم میلی متر گزارش شده است.