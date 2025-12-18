به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، پس ازچوپانان همچنین در مناطق اردستان با ۲۶، خوروبیابانک با ۲۱، فولادمبارکه ۲۰، نجف آباد و آران وبیدگل ۱۹، بیاضه در خوروبیابانک ۱۸ و ۲ دهم، زواره ۱۸ ونایین با ۱۷، انارک با ۱۶ و ۹ دهم، کاشان ونطنز با ۱۶ میلی متر بارندگی گزارش شده است.

همچنین میزبان بارندگی در مناطق زرین شهر وعسگران ۱۵ و ۵ دهم، مهاباد و بادرود ۱۵، کوهپایه ۱۲ و یک دهم، فریدونشهر و گلپایگان ۱۲، دهق ۱۱ و دو دهم، باغبهادران ۹ و ۵ دهم، فرودگاه اصفهان ۸ و ۷ دهم، دهاقان ۸ و ۵ دهم، ورزنه ۸ و ۳ دهم، اسلام آباد موگویی ۷ و ۱ دهم، چادگان ۶ و ۲ دهم، داران ۵ و ۶ دهم، بویین میاندشت ۴ و ۸ دهم، هرند ۴ و ۵ دهم و شاهین شهر ۴ و ۳ دهم و میمه ۳ و ۵ دهم میلی متر ثبت شده است.

میزان بارندگی‌های شبانه روز گذشته درشهر اصفهان هم ۱۶ و ۸ دهم میلی متر گزارش شده است.