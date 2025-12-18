پخش زنده
سومین رزمایش سراسری پایش و کنترل واحدهای عرضه آفتکشهای کشاورزی با هدف صیانت از حقوق عامه در استان مرکزی برگزار شد.
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اعلام کرد: با هدف اجرای برنامه ملی ساماندهی بازار نهادههای کشاورزی و مقابله با عرضه آفتکشهای غیرمجاز، سومین مانور سراسری پایش و کنترل واحدهای عرضهکننده آفتکشهای کشاورزی همزمان با سراسر کشور روز ۲۵ آذر در استان برگزار شد و تیمهای مشترک نظارتی از داروخانههای گیاهپزشکی و شرکتهای تولید و بازرگانی سم و کود سطح شهر بازدید کردند.
این مانور با هدف صیانت از حقوق عامه، ارتقای امنیت غذایی و جلوگیری ازعرضه آفتکشهای غیرمجاز در سطح استان اجرا شد.
مدیر حفظ نباتات استان مرکزی گفت: در این بازدیدها مواردی همچون داشتن پروانه فعالیت، ثبت در سامانه مانیتورینگ آفتکشها، حضور مسئولان فنی در فروشگاهها، کنترل عرضه آفتکشهای قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و ممنوعه مورد بررسی قرار گرفت و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
قاسم قدمی افزود: در قالب این رزمایش، اکیپهای نظارتی از ۲۵۰ داروخانه گیاهپزشکی فعال در سطح ۱۲ شهرستان استان بازدید کردند.
او گفت: علاوه بر داروخانههای گیاهپزشکی، از شرکتهای تولیدکننده و بازرگانی سم و کود نیز بازدید شد تا شبکه تولید و توزیع آفتکشهای کشاورزی ساماندهی و نظارتها تشدید شود.
قدمی ابراز داشت: این مانور بخشی از برنامه ملی کنترل دقیق بازار نهادههای کشاورزی است که با هدف حفظ سلامت عمومی جامعه، جلوگیری از ورود آفتکشهای قاچاق و تقلبی به چرخه مصرف و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان قانونمدار در سراسر کشور اجرا میشود.