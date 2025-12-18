به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با حجت‌الاسلام شهرستانی نماینده آیت‌الله سیستانی در قم با تأکید بر عزم جدی دولت چهاردهم برای اصلاح فرآیندهای اقتصادی و حمایت از معیشت مردم گفت: با وجود فشار تحریم‌ها و شرایط خاص کشور، امنیت غذایی مردم حتی در مقاطع بحرانی بدون کوچک‌ترین خللی تأمین شده است.

غلامرضا نوری قزلجه با اشاره به شرایط حساس کشور خاطرنشان کرد: دولت با شجاعت و صداقت، اصلاحات اساسی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم را آغاز کرده و در این مسیر از نقدها، پیشنهادها و همفکری دلسوزان استقبال می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حمایت مقام معظم رهبری و وفاق میان قوا پشتوانه مهم دولت است، افزود: ملت ایران در سال‌های اخیر سختی‌های زیادی را تحمل کرده اما پیش‌بینی ما این است که در انتهای این مسیر دشوار قرار داریم و به‌زودی گشایش‌هایی در حوزه‌های مختلف اتفاق خواهد افتاد.

غلامرضا نوری قزلجه با اشاره به تجربه کشور در مقاطع بحرانی گفت: در دوره جنگ تحمیلی دوازده ‌روزه و با وجود جابه‌جایی‌های گسترده جمعیتی و افزایش چندبرابری مسافران، کوچک‌ترین مشکلی در تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی مردم ایجاد نشد که این موضوع نتیجه همدلی ملت، مدیریت جهادی و هدایت‌های حکیمانه رهبری بود.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اولویت معیشت مردم تصریح کرد: اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها، حمایت از تولید داخل و پشتیبانی از کشاورزان و دامداران به‌صورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد و در یک سال گذشته، بخش کشاورزی یکی از دوره‌های موفق خود را پشت سر گذاشته است.

غلامرضا نوری قزلجه ادامه داد: در این مدت، تولیدات کشاورزی کشور روندی رو به رشد داشته و صادرات محصولات کشاورزی نیز حدود ۳۲ درصد افزایش یافته که منجر به بهبود حدود سه میلیارد دلاری تراز تجاری کشور در این بخش شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات اخیر در تأمین نهاده‌های دامی گفت: این مشکل ناشی از موانع ارزی و اداری بود که با پیگیری‌های مستمر برطرف شد و در روزهای گذشته نهاده‌های دامی با سرعت از مبادی ورودی به سراسر کشور توزیع شد، بدون آنکه به تولید یا بازار آسیب وارد شود.

در ادامه این دیدار، نماینده آیت‌الله سیستانی در قم با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشور در حوزه کشاورزی و تجارت گفت: ایران از نظر منابع، نیروی انسانی و استعدادهای مدیریتی ظرفیت‌های بزرگی دارد و با اصلاح مدیریت، نظارت و فرآوری محصولات می‌توان جایگاه اقتصادی کشور را به‌طور چشمگیری ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهرستانی تأکید کرد: جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش کیفیت محصولات، توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند ضمن حمایت از تولیدکننده، بازارهای منطقه‌ای و جهانی را به سمت ایران بازگرداند.