به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید انتظام سهمگین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نشست شورای فنی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در جلسات شورای فنی آخرین ضوابط و بخشنامه‌ها را برای آگاهی و افزایش اطلاعات دستگاه‌های اجرایی تشریح می‌شوند که امروز بخشنامه رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه برگزاری قانون مناقصات ارائه شد.

سهمگین افزود: هدف از تشریح آخرین ضوابط و بخشنامه‌ها این است که که از تکرار اشتباهات یا رویه‌های نادرستی که در برخی استان‌ها رخ داده، در استان کهگیلویه و بویراحمد پیشگیری شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در این جلسه هشت مورد درخواست فسخ پیمان پروژه‌های عمرانی مطرح شد، اظهار کرد: از این تعداد، چهار مورد فسخ پیمان، ۲ مورد مهلت مجدد، ارجاع یک مورد به دلیل نقص در مدارک به دبیرخانه و یک مورد نیز برای بررسی دقیق‌تر اسناد و حفظ حقوق طرفین، به کارگروه پیمان ارجاع شد تا با دقت بیشتری بررسی شود.

وی بیان کرد: فسخ پیمان به معنای قطع رابطه قراردادی با پیمانکار است و می‌تواند جنبه‌های تنبیهی و عوارض مالی برای پیمانکار داشته باشد.