پخش زنده
امروز: -
ناو هندی از نوع شناور گشتی فراساحلی، در چارچوب ماموریت اعزام به کشورهای حوزه خلیج فارس، وارد بندر چابهار ایران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، گارد ساحلی هند ابا اعلام اینکه ناو سارتاک از نوع شناور گشتی فراساحلی وارد بندر چابهار شده است، عنوان کرد: این اولین بازدید یک کشتی گارد ساحلی هند از چابهار به عنوان یک بندر کلیدی در آبهای عمیق است.
طبق اعلام گارد ساحلی هند، این بازدید بندری شامل تبادلات حرفهای با سازمانهای دریایی ایران، آموزش مشترک در زمینه جستوجو و نجات، اجرای قانون دریایی و نمایش واکنش به آلودگی دریایی است.
دهلی نو، چابهار را یک بندر کلیدی میداند که به این کشور دسترسی مستقیم دریایی به ایران، افغانستان و آسیای مرکزی را میدهد. همچنین این بندر با کریدور حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب و چشمانداز "ماهاساگار" (در زبان هندی به معنی اقیانوس) هند همسو است.
چشم انداز ماهاساگار برای گسترش نفوذ هند در کشورهای جنوب جهان از طریق تشویق تجارت، همکاری امنیتی و توسعه پایدار است.