



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی فارس، بیشترین بارش‌های سامانه اخیر تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه امروز مربوط به شهر میمند با ۱۴۸ میلی متر ثبت شده است .

سهم شیرازی‌ها از سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه امروز ۴۱ میلی متر باران است .

همچنین در آباده ۲ میلیمتر، اردکان ۲۴، ارسنجان ۳۲، استهبان ۵۲، اقلید ۲، ایزدخواست ۱، بوانات ۷، پاسارگاد ۲۶، تخت جمشید ۲۸، جهرم ۹۸، خرامه ۵۴، خفر ۱۰۲، خنج ۷۷، داراب ۷۵، درودزن ۲۵، زرقان ۱۷، زرین دشت ۹۱، سروستان ۹۴، شهرک گلستان شیراز ۳۵، شیراز ۴۱، صفاشهر ۱۲ میلی متر باران ثبت شد .

در فراشبند ۵۳، فسا ۸۳، فورگ داراب ۹۴، فیروزآباد ۱۴۲، قیروکارزین ۱۰۵، کازرون ۵، گراش ۸۹، لار ۱۲۱، لامرد ۱۰۷، مهر ۷۷، نورآباد ۱۳ و نی ریز ۴۸ میلی متر بارش باران ثبت شده است

در ایستگاه‌های خودکار هواشناسی فارس در افزر ۹۴، اوز ۱۰۷، بختگان ۳۱، جویم ۷۸، خشت ۳، رستم ۵، کورده ۲۱، سده ۳، کوار ۱۲۳، کوه چنار ۵، و میمند ۱۴۸ میلی متر باران ثبت شده است .