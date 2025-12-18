طاهر رستمی با صدور ضرب‌الاجل دو هفته‌ای، دستگاه‌های اجرایی استان را موظف کرد آمار مربوط به اتباع خارجی ساکن در استان را در راستای ساماندهی و مدیریت دقیق‌تر این حوزه، به‌روزرسانی کنند.

ضرب‌الاجل معاون استاندار خراسان شمالی برای به‌روزرسانی آمار اتباع خارجی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رستمی در جلسه کارگروه فرعی امور اتباع و مهاجرین خارجی و کمیسیون امنیت گردشگران خارجی، با تأکید بر لزوم تکریم اتباع خارجی دارای مجوز اقامت گفت: سیاست کلان کشور در قبال اتباع خارجی، تشویق و تسهیل بازگشت امن، داوطلبانه و عزتمندانه آنان به موطن اصلی خود است.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای ضریب امنیت و رعایت ملاحظات قانونی در مناطق مرزی افزود: در نقاط صفر مرزی، متقاضیان احداث اقامتگاه‌های بوم‌گردی ملزم هستند پیش از هرگونه اقدام، مجوز‌های قانونی لازم را از اداره مرزبانی دریافت کنند.

معاون استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این سیاست‌ها، نقش مهمی در حفظ امنیت پایدار، مدیریت هوشمندانه اتباع خارجی و توسعه متوازن گردشگری در استان خواهد داشت.