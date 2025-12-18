احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به قزوین از چند واحد صنعتی بازدید و در همایش «وفاق برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر» حضور پیدا می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد استان قزوین شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد استان قزوین شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بدو ورود به استان، مورد استقبال محمد نوذری استاندار قزوین، عباسپور نماینده مردم شریف بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی وجمعی از مسئولان استانی و شهرستانی قرار گرفت.

بازدید از چند واحد صنعتی، خوشه صنعتی کفش دانسفهان، مرکز توانبخشی تاکستان از دیگر برنامه‌های وزیر کار در سفر به استان قزوین است.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این سفر یکروزه، در همایش «وفاق برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر» حضور پیدا می‌کند.