رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از فوت چهارمین نفر در این استان از ابتدای پاییز تاکنون بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن خبر داد.

چهارمین فوتی در کهگیلویه و بویراحمد بر اثر مسمومیت منو اکسید کربن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفاد فرد رئیس اورژانس ۱۱۵ از فوت یک نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در شهرستان باشت خبر داد و گفت: مجموع فوتی‌های ناشی از این حادثه را در فصل پاییز به چهار نفر رساند.

وی اظهار کرد: گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز CO در روستای پشت کوه شهرستان باشت به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد که متأسفانه این حادثه منجر به فوت یک نفر شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد افزود: با احتساب این مورد، از ابتدای فصل پاییز تاکنون چهار نفر در استان بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان خود را از دست داده‌اند و در همین بازه زمانی ۸۳ نفر نیز دچار مسمومیت شده‌اند.